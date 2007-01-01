Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Кинг, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Кинг
104 оценки
41 690
Товар в корзине. Перейти
Диван Кинг - фото 1Диван Кинг - фото 2Диван Кинг - фото 3Диван Кинг - фото 4Диван Кинг - фото 5Диван Кинг - фото 6
Хит

Диван Кинг

Артикул: CH-004-582
104 оценкиХит продаж
Основные характеристики
  • Длина2050 мм
  • Ширина760 мм
  • Высота860 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Томас, солнечный желтый
Фотография товара Диван Томас, солнечный желтый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло детское Kids 103 Ткань Розовый
Фотография товара Кресло детское Kids 103 Ткань Розовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван Кинг - воплощение элегантности, комфорта и роскоши в современном интерьере. Массивная, но при этом утонченная форма дивана создает эффект солидности и гармонии, делая его центром любой гостиной или лаунж-зоны

Преимущества:

- компактный размер
- удобная мягкая посадка
- подходит для кафе, ресторанов и гостиничных холлов

Диван можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой цвет обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2050 мм
  • Ширина760 мм
  • Высота860 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Хит
Фотография товара Барный диван Брен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный диван Брен, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990

Барный диван Брен

79
Настоящее фото товара Диван Arden двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от46 890
Оптовая цена

Диван Arden двухместный

64
Фотография товара Диван Nevada от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Nevada, произведённого компанией ChiedoCover
от68 890
Оптовая цена

Диван Nevada

96
Настоящее фото товара Диван Vittorio трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от72 290
Оптовая цена

Диван Vittorio трехместный

53
Фотография товара Диван 2-х местный Верона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван 2-х местный Верона, произведённого компанией ChiedoCover
75 890
Оптовая цена

Диван 2-х местный Верона

97
Фотография товара Диван MANGO B со столом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван MANGO B со столом, произведённого компанией ChiedoCover
49 890
Оптовая цена

Диван MANGO B со столом

43
Фотография товара диван LANA от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара диван LANA, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена

диван LANA

57
Фотография товара Центральная секция Вояж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Центральная секция Вояж, произведённого компанией ChiedoCover
38 890
Оптовая цена

Центральная секция Вояж

73
Фотография товара Диван Норд 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Норд 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от32 890
Оптовая цена

Диван Норд 2х местный

56
Настоящее фото товара Диван Бизи, синий, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена

Диван Бизи, синий, трехместный

87
  • оранжевый
  • синий
  • черный

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол деревянный Аттер белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Аттер белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стол деревянный Аттер белый

37
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол для переговоров, 1800*800, шамони светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Стол для переговоров, 1800*800, шамони светлый

15
  • коричневый
  • бежевый
  • венге
  • белый
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Долпур стол круглый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
29 590
Оптовая цена

Долпур стол круглый, коричневый

50
  • коричневый
  • бежевый
  • серый
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стол оператора Дэссе 2-х местный, вишня оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена

Стол оператора Дэссе 2-х местный, вишня оксфорд

42
  • коричневый, черный
  • бежевый, серый
  • серый, черный
  • белый, черный
Распродажа
Фотография товара Стол Tulip, 100х100, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Tulip, 100х100, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 09044
24 990 ₽Оптовая цена

Стол Tulip, 100х100, черный

26
В наличии 40 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Брифинг приставка, 1000*700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Брифинг приставка, 1000*700, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Брифинг приставка, 1000*700

8
Фотография товара Стол Дейли, черный мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Дейли, черный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
236 890
Оптовая цена

Стол Дейли, черный мрамор

49
Настоящее фото товара Компьютерный стол Ньюарк, белый, ящик оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Компьютерный стол Ньюарк, белый, ящик оранжевый

50
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, дуб самдал, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, дуб самдал, черный муар

10
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, серый
  • коричневый, черный
  • черный, темно-коричневый
Фотография товара Стол Лофт 81 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 81, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Стол Лофт 81

37

Другие товары из раздела прямые диваны

Фотография товара Диван Кельн от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кельн, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890

Диван Кельн

80
Распродажа
Фотография товара Диван лофт Нью 9 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Нью 9, произведённого компанией ChiedoCover
от45 79024
59 900 ₽

Диван лофт Нью 9

76
Фотография товара Диван Лиз, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лиз, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от46 190
Оптовая цена

Диван Лиз, 2х местный

85
Фотография товара Диван Prudente, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Prudente, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от99 990
Оптовая цена

Диван Prudente, желтый

66
Фотография товара Диван Премьер, черный, трехместный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Премьер, черный, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от44 290
Оптовая цена

Диван Премьер, черный, трехместный

48
  • коричневый
  • черный
Фотография товара Диван Кланг, велюр салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кланг, велюр салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Диван Кланг, велюр салатовый

14
Фотография товара Диван Кланг, велюр изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кланг, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Диван Кланг, велюр изумрудный

8
Фотография товара Диван Клеон, велюр фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Клеон, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 590
Оптовая цена

Диван Клеон, велюр фиолетовый

6
Фотография товара Диван Велурион прямой с банкеткой, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Велурион прямой с банкеткой, синий, произведённого компанией ChiedoCover
60 790
Оптовая цена

Диван Велурион прямой с банкеткой, синий

13
Фотография товара Диван Стоун, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стоун, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
39 790
Оптовая цена

Диван Стоун, молочный

26
  • бежевый
  • темно-серый
В наличии 3 шт.В пути 14 шт.

Товар в корзине

Диван Кинг
Диван Кинг
от 41 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол деревянный Аттер белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Аттер белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стол деревянный Аттер белый

37
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол для переговоров, 1800*800, шамони светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Стол для переговоров, 1800*800, шамони светлый

15
  • коричневый
  • бежевый
  • венге
  • белый
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Долпур стол круглый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
29 590
Оптовая цена

Долпур стол круглый, коричневый

50
  • коричневый
  • бежевый
  • серый
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стол оператора Дэссе 2-х местный, вишня оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена

Стол оператора Дэссе 2-х местный, вишня оксфорд

42
  • коричневый, черный
  • бежевый, серый
  • серый, черный
  • белый, черный

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности