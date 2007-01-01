Характеристики товара
Описание
Диван Кинг - воплощение элегантности, комфорта и роскоши в современном интерьере. Массивная, но при этом утонченная форма дивана создает эффект солидности и гармонии, делая его центром любой гостиной или лаунж-зоны
Преимущества:
- компактный размер
- удобная мягкая посадка
- подходит для кафе, ресторанов и гостиничных холлов
Диван можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой цвет обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2050 мм
- Ширина760 мм
- Высота860 мм
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет