Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Ширина760 мм
- Длина2050 мм
Диван Торонто
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Колибри
Диван Рондо
Диван Visit
Диван Статус
Диван Джаз
Диван Visit Lux
Диван Бостон
Конфигурация складных столов №6
Столик для холла Твинс
Столик для холла Твинс, двойной
Столик для холла Эвит
Журнальный столик Клаб
Столик для холла Биоладж
Складная кровать на основе ламели с колесиками EXB-08
Стул пластиковый Mindy на металлической основе
Стул пластиковый Mindy на колесной основе
Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками на полозьях