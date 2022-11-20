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Кресло Винтаж желтый

Артикул: CH-053-518
5 оценокХит продаж
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Характеристики товара

Описание

Leset Винтаж — название говорит само за себя. Красивое и удобное кресло в стиле начала 20-го века. Высокая спинка, округлые формы и сбалансированная глубина позволят проводить в кресле длительное время без какого-либо дискомфорта. Декоративную подушку можно использовать для поясницы. Материалы кресла — березовая фанера, бук, рогожка или велюр — делают его не только экологически безопасным, но и долговечным.

Высота от пола до сиденья — 465.
Высота ножек: 120 мм.
Подушка: 400x90x260 мм.
Высота подлокотников от пола — 570 мм.
Высота подлокотников от сиденья — 190 мм.
Мягкий элемент - поддержка на эластичной ленте (не пружинный блок).

Кол-во в упаковке: 1

Габариты упаковки ШхГхВ мм: 980х350х1150

Объем м3: 0,39

Вес нетто/брутто кг: 28,6/30

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Основные характеристики

  • Ширина810 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота1070 мм
  • Ширина сиденья750 мм
  • Глубина сиденья790 мм
  • Высота до сиденья1070 мм
  • Вес28 кг
  • ОбивкаППУ, ткань
  • КаркасБук, берёзовая фанера
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветжелтый

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