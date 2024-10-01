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Кувшин «Бейзик» с крышкой, 1,3л - фото 1Кувшин «Бейзик» с крышкой, 1,3л - фото 2

Кувшин «Бейзик» с крышкой, 1,3л

Артикул: CH-065-123
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кувшин «Бистро» с крышкой – отличный вариант для напитков. Кувшин имеет классическую немного выпуклую форму. Он небольшой, вмещает по объему один литр. Графин полностью прозрачный, так как произведен из качественного стекла. Он полностью стеклянный, без орнаментов и узоров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина133 мм
  • Высота229 мм
  • Вес0.856 кг
  • Объем1.3 л
  • Материалпластик, стекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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