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Кувшин «Фриго» с крышкой, стекло 1л - фото 1Кувшин «Фриго» с крышкой, стекло 1л - фото 2

Кувшин «Фриго» с крышкой, стекло 1л

Артикул: CH-065-120
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кувшин «Бистро» с крышкой – отличный вариант для напитков. Кувшин имеет классическую немного выпуклую форму. Он небольшой, вмещает по объему один литр. Графин полностью прозрачный, так как произведен из качественного стекла. Он полностью стеклянный, без орнаментов и узоров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина125 мм
  • Высота181 мм
  • Диаметр97 мм
  • Вес0.859 кг
  • Объем1 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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