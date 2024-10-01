Характеристики товара
Описание
Кувшин «Бистро» с крышкой – отличный вариант для напитков. Кувшин имеет классическую немного выпуклую форму. Он небольшой, вмещает по объему один литр. Графин полностью прозрачный, так как произведен из качественного стекла. Он полностью стеклянный, без орнаментов и узоров.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина95 мм
- Высота115 мм
- Диаметр80 мм
- Вес0.291 кг
- Объем0.25 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт