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Кувшин «Пас-парту», стекло 0,75л - фото 1

Кувшин «Пас-парту», стекло 0,75л

Артикул: CH-065-427
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота130 мм
  • Диаметр110 мм
  • Объем0.75 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

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