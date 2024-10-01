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Кувшин «Бистро» с крышкой, стекло 1л - фото 1Кувшин «Бистро» с крышкой, стекло 1л - фото 2

Кувшин «Бистро» с крышкой, стекло 1л

Артикул: CH-065-093
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кувшин «Бистро» с крышкой – отличный вариант для напитков. Кувшин имеет классическую немного выпуклую форму. Он небольшой, вмещает по объему один литр. Графин полностью прозрачный, так как произведен из качественного стекла. Он полностью стеклянный, без орнаментов и узоров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина158 мм
  • Высота200 мм
  • Диаметр123 мм
  • Вес0.949 кг
  • Объем1 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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