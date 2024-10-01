Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Бренд Kunstwerk предлагает широкий выбор посуды, столовых приборов и полезных кухонных аксессуаров. Столовая ложка серии «Порто» выполнена из нержавеющей стали и имеет красивый зеркальный блеск. Сталь не деформируется при интенсивной эксплуатации, не ржавеет и не меняет цвет. Набор ложек бренда Кунстверк прослужит вам много лет. Они имеет классический строгий дизайн, который подойдет к любому набору посуды.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина195 мм
- Глубина38 мм
- Вес0.098 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт