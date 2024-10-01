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Ложка столовая «Порто», 195 - фото 1

Ложка столовая «Порто», 195

Артикул: CH-060-908
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Бренд Kunstwerk предлагает широкий выбор посуды, столовых приборов и полезных кухонных аксессуаров. Столовая ложка серии «‎Порто»‎‎ выполнена из нержавеющей стали и имеет красивый зеркальный блеск. Сталь не деформируется при интенсивной эксплуатации, не ржавеет и не меняет цвет. Набор ложек бренда Кунстверк прослужит вам много лет. Они имеет классический строгий дизайн, который подойдет к любому набору посуды.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина195 мм
  • Глубина38 мм
  • Вес0.098 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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