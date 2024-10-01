Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 1 884.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина142 мм
- Ширина20 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 1 884.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Коктейльная рюмка «Каберне»
Тарелка «Млечный путь бирюза», ширина 320мм
Олд фэшн стакан, 330мл, хрусталь, прозрачный
Доска для подачи с декором дуб, коричневый
Хайбол «Саваж», 330мл, хрустальное стекло, прозрачный
Тарелка «Эволюшнс Уайт»
Нож для стейка «Мультикалор»
Салатник «Маррон Реативо» фарфор 250 мл, коричневый, бежевый
Ложка чайная, «Концепт №2», сталь нержавеющая, 17 см, черный, металлический
Салатник «Проотель» термостойкое стекло 450 мл, прозрачный
Ложка чайная, «Дориа», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая, черный
Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый
Ложка кофейная, «Лаццо», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая
Ложка чайная, «Рустик», сталь нержавеющая, пластик, 27 мм, металлический
Ложка чайная, «Эко Багет», сталь, 140 мм, металлическая
Ложка чайная, «Концепт», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая
Ложка чайная, «Концепт №8», сталь нержавеющая, 17,5 см, золотой, металлический
Ложка чайная, «Винтаж ПВД Коппер», сталь нержавеющая, медный
Ложка чайная, «Сибарис», сталь, 14,5 см, металлическая
Ложка чайная, «Водопад Сардиния», хромоникелевая сталь, 14,9 см, металлическая
Коктейльная рюмка «Каберне»
Тарелка «Млечный путь бирюза», ширина 320мм
Олд фэшн стакан, 330мл, хрусталь, прозрачный
Доска для подачи с декором дуб, коричневый