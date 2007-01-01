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Кастрюля для запекания, с крышкой, овальная, чугун, 0,8 л, 14 см, красный - фото 1Кастрюля для запекания, с крышкой, овальная, чугун, 0,8 л, 14 см, красный - фото 2Кастрюля для запекания, с крышкой, овальная, чугун, 0,8 л, 14 см, красный - фото 3Кастрюля для запекания, с крышкой, овальная, чугун, 0,8 л, 14 см, красный - фото 4

Кастрюля для запекания, с крышкой, овальная, чугун, 0,8 л, 14 см, красный

Артикул: CH-062-383
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина180 мм
  • Ширина140 мм
  • Высота70 мм
  • Диаметр180 мм
  • Материалчугун
  • Цветкрасный

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Кастрюля для запекания, с крышкой, овальная, чугун, 0,8 л, 14 см, красный
Кастрюля для запекания, с крышкой, овальная, чугун, 0,8 л, 14 см, красный
от 2 390
2 490 ₽
В корзине

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