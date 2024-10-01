Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ложка столовая «Багет»
Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 110 мл, 17 см
Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, серый цвет
Тарелка Тигенрог
Нож столовый «Твист»
Тарелка «Кунстверк», без борта
Икорница «Шефс» стекло 30 мл, прозрачный
Доска для подачи с декором дуб, коричневый
Салфетка сервировочная бежевая
Подставка для яйца «Монако Вайт» фарфор, белый
Ложка столовая «Саппоро бэйсик» 200
Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани»
Ложка столовая с дерев.ручкой - 3шт
Ложка столовая «Эко Багет»
Ложка столовая «Казали»
Ложка столовая «Гест стар»
Ложка столовая «Концепт №6»
Ложка столовая «Ром»
Ложка столовая «Равенна»
Ложка столовая «Водопад Сардиния»