Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина210 мм
- Вес0.066 кг
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
В упаковке 12 шт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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