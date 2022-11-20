Товар в корзине. Перейти
Полка Luna черная, белый мрамор - фото 1Полка Luna черная, белый мрамор - фото 2Полка Luna черная, белый мрамор - фото 3Полка Luna черная, белый мрамор - фото 4Полка Luna черная, белый мрамор - фото 5

Полка Luna черная, белый мрамор

Артикул: CH-051-597
8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полка Luna золотая, черный мрамор
Полка Luna золотая, черный мрамор
Следующий Полка Luna черная, черный мрамор
Полка Luna золотая, черный мрамор

Характеристики товара

Описание

Мебельная полка Luna изготовлена из МДФ с рисунком под белый мрамор. Надежно крепится к стенам и может быть установлена в любом удобном месте. Полка может использоваться для размещения книг, игрушек и другого декора. Металлический каркас выдерживает нагрузку до 5 кг. Изделие имеет стильный дизайн и идеально впишется в современный интерьер.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 52*52*12
Масса брутто: 3,000
Объем: 0,032

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина100 мм
  • Высота500 мм
  • Толщина8 мм
  • Вес2 кг
  • Максимальная нагрузка5 кг
  • Материалметалл, МДФ
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки120 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки3 кг

С этим товаром покупают

Пуф для гостиной Фред, синий велюр/ золотой каркасНастоящее фото товара Пуф для гостиной Фред, синий велюр/ золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 100
Оптовая цена
38

Пуф для гостиной Фред, синий велюр/ золотой каркас

В наличии 48 шт.
Пуф Halmar Hexa 2, бежевыйНастоящее фото товара Пуф Halmar Hexa 2, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена
40

Пуф Halmar Hexa 2, бежевый

Пуф Аллен длинный, серыйНастоящее фото товара Пуф Аллен длинный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена
38

Пуф Аллен длинный, серый

Пуф Marow, голубойНастоящее фото товара Пуф Marow, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
41

Пуф Marow, голубой

Пуфик Слоник c домиком для кошки, серыйНастоящее фото товара Пуфик Слоник c домиком для кошки, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
41

Пуфик Слоник c домиком для кошки, серый

Распродажа
Пуф-столик с ящиком Хюгге S рогожка бежевыйНастоящее фото товара Пуф-столик с ящиком Хюгге S рогожка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 67514
9 990 ₽Оптовая цена
30

Пуф-столик с ящиком Хюгге S рогожка бежевый

В наличии 27 шт.
Распродажа
Пуф Спейси велюр пыльно-розовыйНастоящее фото товара Пуф Спейси велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 29029
5 990 ₽Оптовая цена
53

Пуф Спейси велюр пыльно-розовый

В наличии 35 шт.

Другие товары из раздела мебель для гостиной

Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
48

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
33

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
45

Офисный стеллаж Нойс

Распродажа
Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
32

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
38

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 6 шт.
Диван Флори-Б velvet венге blackНастоящее фото товара Диван Флори-Б velvet венге black, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
86

Диван Флори-Б velvet венге black