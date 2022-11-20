Характеристики товара
Описание
Мебельная полка Luna изготовлена из МДФ с рисунком под белый мрамор. Надежно крепится к стенам и может быть установлена в любом удобном месте. Полка может использоваться для размещения книг, игрушек и другого декора. Металлический каркас выдерживает нагрузку до 5 кг. Изделие имеет стильный дизайн и идеально впишется в современный интерьер.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 52*52*12
Масса брутто: 3,000
Объем: 0,032
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина100 мм
- Высота500 мм
- Толщина8 мм
- Вес2 кг
- Максимальная нагрузка5 кг
- Материалметалл, МДФ
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки120 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки3 кг