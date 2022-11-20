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Полка барная, лофт

Артикул: CH-050-702
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина2640 мм
  • Высота390 мм
  • Материалсосна
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки1200 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Объём упаковки0.54 м3
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