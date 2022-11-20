Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина2640 мм
- Высота390 мм
- Материалсосна
- Материал каркасаметалл
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки1200 мм
- Глубина упаковки900 мм
- Объём упаковки0.54 м3
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