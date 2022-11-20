Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1080 мм
- Глубина300 мм
- Высота1155 мм
- Профиль каркаса20х20 мм
- Вес15,98 кг
- Материал полоксосна, лдсп
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
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