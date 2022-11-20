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Полка модульная Лагуна

Артикул: CH-050-721
13 оценок
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Подстолье Лофт Кёльн

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1080 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота1155 мм
  • Профиль каркаса20х20 мм
  • Вес15,98 кг
  • Материал полоксосна, лдсп
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
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