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Полка настенная Хеопс

Артикул: CH-050-732
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1250 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота820 мм
  • Профиль каркаса20х20 мм
  • Вес22,82 кг
  • Материал полоксосна 18 мм
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
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