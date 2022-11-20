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Полка Luna золотая, черный мрамор

Артикул: CH-051-596
13 оценок
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Полка Luna золотая, белый мрамор

Характеристики товара

Описание

Мебельная полка Luna изготовлена из МДФ с рисунком под белый мрамор. Надежно крепится к стенам и может быть установлена в любом удобном месте. Полка может использоваться для размещения книг, игрушек и другого декора. Металлический каркас выдерживает нагрузку до 5 кг. Изделие имеет стильный дизайн и идеально впишется в современный интерьер.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 52*52*12
Масса брутто: 3,000
Объем: 0,032

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина100 мм
  • Высота500 мм
  • Толщина8 мм
  • Вес2 кг
  • Максимальная нагрузка5 кг
  • Материалметалл, МДФ
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, золотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки120 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки3 кг

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