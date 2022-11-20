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Полка Лофт А4

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина320 мм
  • Длина1400 мм
  • Глубина320 мм
  • Материалмрамор, массив, сосна, металл, дерево

Выполненные заказы

Полка Лофт, основание-металл, цвет-чёрный
Полка Лофт, основание-металл, цвет-чёрныйПолка Лофт, основание-металл, цвет-чёрный
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