Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина320 мм
- Длина1400 мм
- Глубина320 мм
- Материалмрамор, массив, сосна, металл, дерево
Комод Loft Reg1D1S 90
Стеновые панели Бордо квадрат
Стеновые панели Кулвилл
Спот (поворотный) Дункан
Бра CL
Бра Настенный Бонна
Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор
Ковер EAGLE
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Bridell Kilim