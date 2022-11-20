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          Фотография Стол Арт Деко 55 x 55 золото от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          -14%

          Стол Арт Деко 55 x 55 золото

          4.4
          Оптовая цена
          19 990 ₽22 990 ₽
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          Стол Арт Деко 55 x 55 золото
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          Стол Арт Деко 55 x 55 золото

          4.4
          19990 ₽22990 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота550 мм
          • Длина550 мм
          • Ширина550 мм
          • Материал столешницыстекло
          • Материал подстольяметалл

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