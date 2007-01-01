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Настоящее фото товара Стол Арт Деко 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Арт Деко 55 x 55 золото
26 оценок
14 99063
39 990 ₽
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Стол Арт Деко 55 x 55 золото - фото 1Стол Арт Деко 55 x 55 золото - фото 2Стол Арт Деко 55 x 55 золото - фото 3Стол Арт Деко 55 x 55 золото - фото 4Стол Арт Деко 55 x 55 золото - фото 5Стол Арт Деко 55 x 55 золото - фото 6Стол Арт Деко 55 x 55 золото - фото 7
Распродажа

Стол Арт Деко 55 x 55 золото

Артикул: CH-011-742
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина550 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота550 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик АРТ ДЕКО благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина550 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота550 мм
  • Вес10.2 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Вес упаковки12.5 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Габариты упаковки для логистики630
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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