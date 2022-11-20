Товар в корзине. Перейти
Полка Эконом - фото 1Полка Эконом - фото 2Полка Эконом - фото 3

Полка Эконом

Артикул: CH-050-726
13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Консоль Лофт-10
Консоль Лофт-10
Следующий Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Консоль Лофт-10

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина140 мм
  • Вес1,84 кг
  • Материал полоксосна 18 мм
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1010 мм
  • Высота упаковки60 мм
  • Глубина упаковки150 мм
С этим товаром покупают
Пуф Drim, синийНастоящее фото товара Пуф Drim, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
10

Пуф Drim, синий

В наличии 45 шт.
Пуф для гостиной ФЕЛИКС круглый бежевый / черный каркасНастоящее фото товара Пуф для гостиной ФЕЛИКС круглый бежевый / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 100
Оптовая цена
17

Пуф для гостиной ФЕЛИКС круглый бежевый / черный каркас

В наличии 3 шт.
Пуф Felix квадратныйНастоящее фото товара Пуф Felix квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
5 900
Оптовая цена
6

Пуф Felix квадратный

Пуфик Зайчик с крышкой, бежевыйНастоящее фото товара Пуфик Зайчик с крышкой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
15

Пуфик Зайчик с крышкой, бежевый

Пуфик Исэ, венге, рогожка зеленаяНастоящее фото товара Пуфик Исэ, венге, рогожка зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
3

Пуфик Исэ, венге, рогожка зеленая

Пуф Франсис с ящиком велюр зелёныйНастоящее фото товара Пуф Франсис с ящиком велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
6 99013
7 990 ₽Оптовая цена
10

Пуф Франсис с ящиком велюр зелёный

В наличии 42 шт.
Пуф Спейси велюр серыйНастоящее фото товара Пуф Спейси велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
15

Пуф Спейси велюр серый

В наличии 31 шт.
Другие товары из разделадругие
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
12

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
4

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
16

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
10

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
5

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
10

Стул Лили Дымчатый, пластиковый

Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
4

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синийНастоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99020
3 720 ₽
38

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий