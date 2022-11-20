Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина140 мм
- Вес1,84 кг
- Материал полоксосна 18 мм
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1010 мм
- Высота упаковки60 мм
- Глубина упаковки150 мм
Пуф Drim, синий
Пуф для гостиной ФЕЛИКС круглый бежевый / черный каркас
Пуф Felix квадратный
Пуфик Зайчик с крышкой, бежевый
Пуфик Исэ, венге, рогожка зеленая
Пуф Франсис с ящиком велюр зелёный
Пуф Спейси велюр серый
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий