Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина530 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Вес4.68 кг
- Объем0.05 л
- Материал ножекОкрашенный металл
- Количество мест2
- Страна изготовленияКитай
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