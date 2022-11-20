Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья495 мм
- Ширина560 мм
- Длина450 мм
- Вес4.5 кг
- Объем0.06 мл
- Размер упаковки4шт/1кор см
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Гранд, зеленый вельвет
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Диван модульный Дэвис
Стул Галс, ткань зеленый/ каркас черный
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