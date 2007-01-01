МИНПРОМТОРГ
от7 690₽20
9 590 ₽
Стул Маллин Диамант, сине-зеленый шенилл, ножки черные
от8 190₽
Оптовая цена
Стул Париж бежево-серая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки черные
от9 490₽
Стул Ронда, велюр Тедди 335, ножки и основание бук
МИНПРОМТОРГ
3 990₽
Стул Олис, экокожа Фиджи Пайн, ножки металл
Распродажа
22 690₽6
23 990 ₽Оптовая цена
Стул Юнит 1, дуб коньяк, токио смок
8 090₽
Стул Комфорт, ФОРТУНА 03, белая эмаль
4 590₽
Стул Бриф Нью велюр, бежевый
В наличии 5 шт.
7 590₽
Стул Логан СН, велюр, фисташковый
В наличии 75 шт.
Распродажа
от6 690₽21
8 390 ₽
Стул Маллин, велюр Велютто 21, ножки металл черные
25 890₽
Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, бежевый
В наличии 10 шт.