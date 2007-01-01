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Настоящее фото товара Стул Мила, велюр Nova 110, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Мила, велюр Nova 110
80 оценок
7 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Мила, велюр Nova 110 - фото 1Стул Мила, велюр Nova 110 - фото 2Стул Мила, велюр Nova 110 - фото 3Стул Мила, велюр Nova 110 - фото 4Стул Мила, велюр Nova 110 - фото 5Стул Мила, велюр Nova 110 - фото 6Стул Мила, велюр Nova 110 - фото 7Стул Мила, велюр Nova 110 - фото 8
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Мила, велюр Nova 110 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Мила, велюр Nova 110 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Мила, велюр Nova 110 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Мила, велюр Nova 110 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Мила, велюр Nova 110 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Мила, велюр Nova 110 производства ChiedoCover
+8Реальное изображение товара 7 Стул Мила, велюр Nova 110 производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Мила, велюр Nova 110

Артикул: CH-025-086
80 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес6,3 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасадерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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