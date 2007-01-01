Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло В01, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло В01
34 оценки
23 790
Товар в корзине. Перейти
Кресло В01 - фото 1Кресло В01 - фото 2Кресло В01 - фото 3Кресло В01 - фото 4Кресло В01 - фото 5Кресло В01 - фото 6
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Кресло В01 производства ChiedoCover

Кресло В01

Артикул: CH-004-402
34 оценки
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Роза Вейв
Фотография товара Кресло Роза Вейв от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Куб, золото/ синий велюр
Фотография товара Кресло Куб, золото/ синий велюр от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло В01 - выразительная модель для ресторанов и баров с ярким интерьером.

Подходит для: рестораны, бары, лаунж-зоны.

Преимущества:

- стильный акцент в интерьере
- комфортная посадка
- подходит для плотной расстановки

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материалдерево, кожа
  • Цветкоричневый, венге
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты обивки - Экокожа Galaxy

Кресло В01 - обивка в цвете CreamCream
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Domus

Кресло В01 - обивка в цвете chocolatechocolate
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Velutto

Кресло В01 - обивка в цвете 88
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Белла

Кресло В01 - обивка в цвете 0404
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Teddy / Тедди

Кресло В01 - обивка в цвете Тэдди 666 (т.синий)Тэдди 666 (т.синий)
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Микровелюр SELESTA

Кресло В01 - обивка в цвете 4141
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Микровельвет Velvet Lux

Кресло В01 - обивка в цвете 0909
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Шенилл

Кресло В01 - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Микрошинилл Lounge

Кресло В01 - обивка в цвете 2626
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Замша Тюксон

Кресло В01 - обивка в цвете ecruecru
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клуб, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290

Кресло Клуб

48
Распродажа
Фотография товара Кресло Виго от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Виго, произведённого компанией ChiedoCover
от15 49014
18 000 ₽

Кресло Виго

34
  • Кресло Виго
  • Кресло Виго, velvet lux 44, светлый орех
Фотография товара Кресло Камила от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Камила, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Кресло Камила

44
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05, произведённого компанией ChiedoCover
от27 89015
32 590 ₽

Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05

47
  • голубой, фиолетовый
  • бежевый
  • розовый
Фотография товара Полукресло Самбука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука

47
Фотография товара Полукресло Флорида от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Флорида, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790

Полукресло Флорида

41
Распродажа
Фотография товара Кресло Лаура от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лаура, произведённого компанией ChiedoCover
от14 29030
20 290 ₽

Кресло Лаура

37
  • Кресло Лаура
  • голубой
  • серый

С этим товаром покупают

Новинка
Фотография товара Стул Стэнни черный/велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стэнни черный/велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 790

Стул Стэнни черный/велюр коричневый

13
  • черный, светло-серый
  • бежевый, черный
  • коричневый, черный
  • серый, черный
Фотография товара Стул Логан СН, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан СН, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Стул Логан СН, велюр, бежевый

9
В наличии 72 шт.В пути 12 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Велутто 03, ножки бук, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Велутто 03, ножки бук, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Велутто 03, ножки бук, морилка венге

6
Фотография товара Обеденный стул Интриг, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Интриг, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390

Обеденный стул Интриг, коричневый

15
  • серый, черный
  • бежевый, черный
  • коричневый, черный
  • голубой, черный
В наличии 75 шт.
Фотография товара Стул Милан с гибкой спинкой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милан с гибкой спинкой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 440

Стул Милан с гибкой спинкой, серый

15
  • синий
  • серый
  • бежевый
Новинка
Фотография товара Стул с подушкой Лио, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подушкой Лио, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 790

Стул с подушкой Лио, серый

5
В наличии 60 шт.
Фотография товара Стул Стимул черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стимул черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Стул Стимул черный

52
Распродажа
Фотография товара Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 09066
23 490 ₽Оптовая цена

Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит

26
В наличии 59 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул HERMAN, зеленый, велюр, черный каркас, поворотный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул HERMAN, зеленый, велюр, черный каркас, поворотный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29022
13 190 ₽Оптовая цена

Стул HERMAN, зеленый, велюр, черный каркас, поворотный

80
  • серый
  • зеленый
  • бежевый, черный
  • синий
В наличии 15 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан, велюра Верона27 джианс блю, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, велюра Верона27 джианс блю, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19011
9 190 ₽

Стул Тюльпан, велюра Верона27 джианс блю, светлый орех

76

Другие товары из раздела мягкие кресла

Распродажа
Фотография товара Кресло Филадельфия черно-белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Филадельфия черно-белое, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89044
31 490 ₽Оптовая цена

Кресло Филадельфия черно-белое

26
  • зеленый
  • белый, черный
  • черный
Распродажа
Фотография товара Кресло ИМОЛА, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ИМОЛА, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от70 69038
113 390 ₽Оптовая цена

Кресло ИМОЛА, зеленый

42
  • бежевый
  • серый, черный
  • зеленый
  • белый, серый
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло для отдыха Halmar Almond, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для отдыха Halmar Almond, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
94 090
Оптовая цена

Кресло для отдыха Halmar Almond, розовый

39
Фотография товара Кресло со стальной структурой A125 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло со стальной структурой A125, произведённого компанией ChiedoCover
от202 490
Оптовая цена

Кресло со стальной структурой A125

40
Фотография товара Кресло СВЭН ЧЕИР, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло СВЭН ЧЕИР, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена

Кресло СВЭН ЧЕИР, красный

44
  • красный
  • оранжевый
Фотография товара Кресло Prudente, розовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Prudente, розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от59 990
Оптовая цена

Кресло Prudente, розовое

41
  • розовый
  • желтый
Фотография товара Кресло Некст, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Некст, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Кресло Некст, бежевое

35
  • бежевый
  • коричневый
  • серый
  • синий
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Бесс, альпака, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бесс, альпака, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99039
25 990 ₽Оптовая цена

Кресло лаунж Бесс, альпака, бежевый

26
  • серый
  • бежевый
В наличии 44 шт.
Фотография товара Кресло College H-966L-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-966L-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло College H-966L-1/Black

7
  • черный
  • бежевый
В наличии 40 шт.
Фотография товара Кресло Сета, пятилучие, розовый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, пятилучие, розовый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Кресло Сета, пятилучие, розовый, черный, велюр

12
  • черный, мятный
  • бежевый, черный
  • коричневый, черный
  • розовый, черный

Товар в корзине

Кресло В01
Кресло В01
от 23 790
В корзине

С этим товаром покупают

Новинка
Фотография товара Стул Стэнни черный/велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стэнни черный/велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 790

Стул Стэнни черный/велюр коричневый

13
  • черный, светло-серый
  • бежевый, черный
  • коричневый, черный
  • серый, черный
Фотография товара Стул Логан СН, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан СН, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Стул Логан СН, велюр, бежевый

9
В наличии 72 шт.В пути 12 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Велутто 03, ножки бук, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Велутто 03, ножки бук, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Велутто 03, ножки бук, морилка венге

6
Фотография товара Обеденный стул Интриг, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Интриг, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390

Обеденный стул Интриг, коричневый

15
  • серый, черный
  • бежевый, черный
  • коричневый, черный
  • голубой, черный
В наличии 75 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности