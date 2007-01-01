Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина450 мм
- Высота900 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес8.7 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый
- Обивкаэкокожа
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки10.20 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет