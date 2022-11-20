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Стул обеденный Viva бежевый x2

Артикул: CH-050-063
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Набор из двух стульев VIVA. Обеденный стул изготовлен из массива гeвеи – каучукового дерева, растущего в Юго-Восточной Азии. Материал отличается прочностью и устойчивостью к действию влаги и перепадам температуры. Мягкое сиденье и эргономичная спинка обеспечат комфортную посадку. Дизайн изделия позволяет органично вписать его в большинство современных интерьеров, от популярного сегодня скандинавского до неоклассики. Деревянный обеденный стул – беспроигрышный вариант для обустройства гостиных, столовых, кухонь в экостиле.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 95.5*66*13.5
Вес брутто: 14,8 кг.
Объем: 0,080

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Вес4.8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьярогожка
  • Цветбежевый, зеленый
  • Страна изготовленияМалайзия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки955 мм
  • Высота упаковки660 мм
  • Глубина упаковки135 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки14.80 кг

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