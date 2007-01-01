Характеристики товара
Описание
Диван Гольф - практичное решение для заведений с высокой проходимостью. Простая форма делает его удобным для массового использования.
Подходит для: фудкорты, кафе, столовые, офисные зоны.
Преимущества:
- практичность
- удобство для гостей
- легко комбинируется с другой мебелью
Диван можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1460 мм
- Ширина840 мм
- Высота850 мм
- Вес38 кг
- Материалфанера, ЛДСП
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1510 мм
- Высота упаковки900 мм
- Глубина упаковки890 мм
- Вес упаковки40 кг
- Объём упаковки1.21 м3
- Изделия стопируютсяНет