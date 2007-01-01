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Настоящее фото товара Диван Гольф, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Гольф, синий
63 оценки
17 790
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Реальное изображение товара 1 Диван Гольф, синий производства ChiedoCover
Хит

Диван Гольф, синий

Артикул: CH-030-060
63 оценкиХит продаж
Основные характеристики
  • Длина1460 мм
  • Ширина840 мм
  • Высота850 мм
  • Вес38 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Гольф - практичное решение для заведений с высокой проходимостью. Простая форма делает его удобным для массового использования.

Подходит для: фудкорты, кафе, столовые, офисные зоны.

Преимущества:

- практичность
- удобство для гостей
- легко комбинируется с другой мебелью

Диван можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1460 мм
  • Ширина840 мм
  • Высота850 мм
  • Вес38 кг
  • Материалфанера, ЛДСП
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1510 мм
  • Высота упаковки900 мм
  • Глубина упаковки890 мм
  • Вес упаковки40 кг
  • Объём упаковки1.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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