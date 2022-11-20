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Стул Римио - фото 1

Стул Римио

15 оценок
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Стул Геркулес коричневый с черной подушкой
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Стул Геркулес коричневый с черной подушкой

Характеристики товара

Описание

Высота: 840 мм

Высота до сиденья: 440 мм

Ширина: 430 мм

Глубина: 410 мм

Материал: массив березы

Вес: 2.5 кг

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