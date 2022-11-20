Характеристики товара
Основные характеристики
Состав комплекта: Стул Наполеон Золото, деревянный, Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная, Подстолье металлическое Квадро
Стул Наполеон Золото, деревянный
Вес: 5 кг
Материал: дерево
Нагрузка: до 150 кг
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная
Основа: ДСП
Покрытие: пластик HPL толщиной 0,8 мм
Стойкость к термическим воздействиям
Подстолье металлическое Квадро
Вес: 14 кг
Высота: 725 мм
Ширина основания: 440 мм
Труба 80х80 мм