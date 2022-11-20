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          Фотография Комплект мебели для кафе Наполеон от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          -16%

          Комплект мебели для кафе Наполеон

          4.6
          Оптовая цена
          от 8 170 ₽9 712 ₽
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          Комплект мебели для кафе Наполеон
          Комплект мебели для кафе Наполеон
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          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Состав комплекта: Стул Наполеон Золото, деревянный, Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная, Подстолье металлическое Квадро

          Стул Наполеон Золото, деревянный

          Вес: 5 кг
          Материал: дерево
          Нагрузка: до 150 кг
          Цвет стула может быть любым
          Производство - Россия

          Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная

          Основа: ДСП
          Покрытие: пластик HPL толщиной 0,8 мм
          Стойкость к термическим воздействиям

          Подстолье металлическое Квадро

          Вес: 14 кг
          Высота: 725 мм
          Ширина основания: 440 мм
          Труба 80х80 мм

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