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Настоящее фото товара Стул барный Сатрон, черный велюр, цвет основания золотой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Сатрон, черный велюр, цвет основания золотой
6 оценок
9 790
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Стул барный Сатрон, черный велюр, цвет основания золотой - фото 1Стул барный Сатрон, черный велюр, цвет основания золотой - фото 2Стул барный Сатрон, черный велюр, цвет основания золотой - фото 3Стул барный Сатрон, черный велюр, цвет основания золотой - фото 4Стул барный Сатрон, черный велюр, цвет основания золотой - фото 5Стул барный Сатрон, черный велюр, цвет основания золотой - фото 6Стул барный Сатрон, черный велюр, цвет основания золотой - фото 7Стул барный Сатрон, черный велюр, цвет основания золотой - фото 8Стул барный Сатрон, черный велюр, цвет основания золотой - фото 9Стул барный Сатрон, черный велюр, цвет основания золотой - фото 10Стул барный Сатрон, черный велюр, цвет основания золотой - фото 11

Стул барный Сатрон, черный велюр, цвет основания золотой

Артикул: CH-051-420
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота990/1200 мм
  • Глубина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота990/1200 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья610/820 мм
  • Вес17.7 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, золотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Вес упаковки11.2 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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