Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина540 мм
- Высота990/1200 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья610/820 мм
- Вес17.7 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Вес упаковки11.2 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет