Товар в корзине. Перейти
Тележка Versatile для склада - фото 1

Тележка Versatile для склада

Артикул: CH-066-948
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка Comfortable для склада
Фотография товара Тележка Comfortable для склада от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка Lightweight для склада
Фотография товара Тележка Lightweight для склада от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1250 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота930 мм
  • Вес22 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Eames DSR черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49011
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Eames DSR черный

50
В наличии 87 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01158, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690

Светильник подвесной KH01158

47
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кресло садовое Борнео, черное, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена

Кресло садовое Борнео, черное

50
Фотография товара Умная люстра Паркер Смарт RGB, белый, 9 светильников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Умная люстра Паркер Смарт RGB, белый, 9 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от42 890
Оптовая цена

Умная люстра Паркер Смарт RGB, белый, 9 светильников

43
Фотография товара Стол на тумбе Фернан венге / белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол на тумбе Фернан венге / белый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 890
Оптовая цена

Стол на тумбе Фернан венге / белый

47
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Lilly велюр серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lilly велюр серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99026
6 690 ₽Оптовая цена

Стул Lilly велюр серебристый

81
В наличии 61 шт.
Распродажа
Фотография товара Горчичница-соусник без крышки «Айвори Монте Карло» фарфор 50 мл, слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Горчичница-соусник без крышки «Айвори Монте Карло» фарфор 50 мл, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от79012
890 ₽Оптовая цена

Горчичница-соусник без крышки «Айвори Монте Карло» фарфор 50 мл, слоновая кость

10
В наличии

Другие товары из раздела тележки

Настоящее фото товара Тележка для хранения столов , произведённого компанией ChiedoCover
26 990
Оптовая цена

Тележка для хранения столов

116
New
Настоящее фото товара Тележка для багажа Martin, произведённого компанией ChiedoCover
39 190
Оптовая цена

Тележка для багажа Martin

11
New
Настоящее фото товара Тележка Mannheim для багажа, произведённого компанией ChiedoCover
25 590
Оптовая цена

Тележка Mannheim для багажа

11
New
Настоящее фото товара Тележка Easy storage для склада, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Тележка Easy storage для склада

13
New
Настоящее фото товара Тележка Sturdy для склада, произведённого компанией ChiedoCover
15 190
Оптовая цена

Тележка Sturdy для склада

5
New
Настоящее фото товара Тележка Efficient для склада, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Тележка Efficient для склада

7
New
Настоящее фото товара Тележка Convenient для склада, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Тележка Convenient для склада

6
New
Фотография товара Шкаф Luxury, сетчатый, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Luxury, сетчатый, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена

Шкаф Luxury, сетчатый, металлический

13
New
Настоящее фото товара Тележка для склада Professional, произведённого компанией ChiedoCover
20 790
Оптовая цена

Тележка для склада Professional

11
New
Фотография товара Тележка Brave для муки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Brave для муки, произведённого компанией ChiedoCover
37 890
Оптовая цена

Тележка Brave для муки

9

Товар в корзине

Тележка Versatile для склада
Тележка Versatile для склада
15 190
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Eames DSR черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49011
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Eames DSR черный

50
В наличии 87 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01158, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690

Светильник подвесной KH01158

47
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кресло садовое Борнео, черное, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена

Кресло садовое Борнео, черное

50
Фотография товара Умная люстра Паркер Смарт RGB, белый, 9 светильников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Умная люстра Паркер Смарт RGB, белый, 9 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от42 890
Оптовая цена

Умная люстра Паркер Смарт RGB, белый, 9 светильников

43