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Тележка Efficient для склада - фото 1

Тележка Efficient для склада

Артикул: CH-066-959
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес30 кг

Отзывы

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