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Тележка Hotel для склада - фото 1

Тележка Hotel для склада

Артикул: CH-066-954
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота950 мм
  • Вес16 кг

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