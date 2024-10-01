Товар в корзине. Перейти
Чашка бульонная «Мелодия» фарфор, белая - фото 1

Чашка бульонная «Мелодия» фарфор, белая

Артикул: CH-061-761
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка бульонная «Это Рома» фарфор
Фотография товара Чашка бульонная «Это Рома» фарфор от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка бульонная «Симплисити Вайт» 450 мл, фарфор
Фотография товара Чашка бульонная «Симплисити Вайт» 450 мл, фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина150 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Корзина бежевая для хлеба, плетеная, полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Корзина бежевая для хлеба, плетеная, полиротанг

9
В наличии 108 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для подачи, «Мурано Оттико», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5002
510 ₽Оптовая цена

Стакан для подачи, «Мурано Оттико», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный

11
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Модерн Америка», 345мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Модерн Америка», 345мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Модерн Америка», 345мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Кастрюля для запекания, чугун, 250 мл, 90 мм, красный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, чугун, 250 мл, 90 мм, красный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6304
1 690 ₽

Кастрюля для запекания, чугун, 250 мл, 90 мм, красный, черный

9
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Фиори» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Фиори», произведённого компанией ChiedoCover
от9109
990 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Фиори»

13
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от2 2108
2 390 ₽

Доска для подачи из дуба, дерево

9
В наличии 9 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй, соль, перец, стакан для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 11 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от55010
610 ₽

Набор для специй, соль, перец, стакан для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 11 см, серебристый

10
В наличии 175 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный

8
В наличии 123 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для запекания «Крафт Грин» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от3 8309
4 200 ₽Оптовая цена

Емкость для запекания «Крафт Грин» фарфор

6
В наличии 58 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, коричневая, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4107
2 590 ₽Оптовая цена

Доска для подачи из дуба, коричневая, черная

15
В наличии 20 шт.

Другие товары из раздела приборы столовые

Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от4607
490 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная, фарфор

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Портофино» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от8605
900 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Портофино» фарфор

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Кунстверк» 245мл, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Кунстверк» 245мл, фарфор

8
В наличии 45 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Симплисити Вайт» с крышкой фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9507
2 090 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Симплисити Вайт» с крышкой фарфор

5
В наличии 71 шт.
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Кантри Стайл» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 000
Оптовая цена

Чашка бульонная «Кантри Стайл» фарфор

15
В наличии 130 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Бид» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6602
1 690 ₽

Чашка бульонная «Бид» фарфор

15
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Прага» фарфор, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от72012
810 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Прага» фарфор, белая

6
В наличии 420 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Браун дэппл» фарфор, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4308
3 690 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Браун дэппл» фарфор, белая

6
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Айвори» фарфор, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от79012
890 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Айвори» фарфор, слоновая кость

15
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Пати» фарфор, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от9406
990 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Пати» фарфор, белая

14
В наличии 150 шт.

Товар в корзине

Чашка бульонная «Мелодия» фарфор, белая
Чашка бульонная «Мелодия» фарфор, белая
от 850
890 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Корзина бежевая для хлеба, плетеная, полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Корзина бежевая для хлеба, плетеная, полиротанг

9
В наличии 108 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для подачи, «Мурано Оттико», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5002
510 ₽Оптовая цена

Стакан для подачи, «Мурано Оттико», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный

11
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Модерн Америка», 345мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Модерн Америка», 345мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Модерн Америка», 345мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Кастрюля для запекания, чугун, 250 мл, 90 мм, красный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, чугун, 250 мл, 90 мм, красный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6304
1 690 ₽

Кастрюля для запекания, чугун, 250 мл, 90 мм, красный, черный

9
В наличии 24 шт.