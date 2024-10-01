Товар в корзине. Перейти
Чашка бульонная «Это Рома» фарфор - фото 1

Чашка бульонная «Это Рома» фарфор

Артикул: CH-061-689
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка бульонная «Айвори» фарфор
Фотография товара Чашка бульонная «Айвори» фарфор от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка бульонная «Мелодия» фарфор, белая
Фотография товара Чашка бульонная «Мелодия» фарфор, белая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Камберленд», 370мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Камберленд», 370мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 8806
2 000 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Камберленд», 370мл, хрустальное стекло, прозрачный

15
В наличии 65 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для блюда, полистирол, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6205
1 690 ₽

Крышка для блюда, полистирол

14
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Декантер, 1,4л, произведённого компанией ChiedoCover
от15 0303
15 390 ₽

Декантер, 1,4л

9
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для тарелки из поликарбоната, прозрачная , произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Крышка для тарелки из поликарбоната, прозрачная

7
В наличии 102 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Суперга» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Суперга» сталь нержавеющая

14
В наличии 170 шт.
Настоящее фото товара Доска для пиццы бук, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена

Доска для пиццы бук, деревянный

12
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Ром», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от6706
710 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Ром», сталь нержавеющая

11
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 450 мл, 122 мм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 450 мл, 122 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8609
5 300 ₽

Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 450 мл, 122 мм, черный

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй, 2 предмета, стекло, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽

Набор для специй, 2 предмета, стекло, нержавеющая сталь

15
В наличии 22 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, фиолетовый

14
В наличии 300 шт.

Другие товары из раздела приборы столовые

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Нова бэйсик», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Нова бэйсик», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая

11
В наличии 2500 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Млечный путь изумрудный» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от4708
510 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Млечный путь изумрудный» фарфор

10
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Каррарэ» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Каррарэ» стекло

15
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Кунстверк» 245мл, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Кунстверк» 245мл, фарфор

8
В наличии 45 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Карат» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2305
1 290 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Карат» фарфор

14
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Симплисити Вайт» 285мл, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Симплисити Вайт» 285мл, фарфор

10
В наличии 216 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Браун дэппл» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 09010
1 200 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Браун дэппл» фарфор

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от4 2508
4 590 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная керамика

6
В наличии 42 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Прага» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от7607
810 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Прага» фарфор

8
В наличии 480 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Прага», белый фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Прага», белый фарфор

10
В наличии 152 шт.

Товар в корзине

Чашка бульонная «Это Рома» фарфор
Чашка бульонная «Это Рома» фарфор
от 540
610 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Камберленд», 370мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Камберленд», 370мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 8806
2 000 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Камберленд», 370мл, хрустальное стекло, прозрачный

15
В наличии 65 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для блюда, полистирол, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6205
1 690 ₽

Крышка для блюда, полистирол

14
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Декантер, 1,4л, произведённого компанией ChiedoCover
от15 0303
15 390 ₽

Декантер, 1,4л

9
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для тарелки из поликарбоната, прозрачная , произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Крышка для тарелки из поликарбоната, прозрачная

7
В наличии 102 шт.