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Чашка бульонная 300 мл, с ручками, фарфор - фото 1

Чашка бульонная 300 мл, с ручками, фарфор

Артикул: CH-061-578
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр105 мм
  • Объем0.3 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке8 шт

Отзывы

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