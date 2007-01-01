Товар в корзине. Перейти
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, медная - фото 1

Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, медная

Артикул: CH-062-313
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Крышка для блюда для десертов и закусок, стекло, прозрачный
Фотография товара Крышка для блюда для десертов и закусок, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Корзинка для картофеля фри, сталь нержавеющая, 90мм
Фотография товара Корзинка для картофеля фри, сталь нержавеющая, 90мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина80 мм
  • Ширина55 мм
  • Высота30 мм
  • Вес0,42 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветмедный
  • ФормаПрямоугольная

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела корзинки для картофеля фри

Товар в корзине

Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, медная
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, медная
от 630
710 ₽
В корзине

С этим товаром покупают