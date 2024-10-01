Характеристики товара
Описание
Бренд Pasabahce – это большой выбор красивой универсальной посуды, которая используется в домашней и профессиональной сервировки. Серия посуды «Аморф» – это неповторимый стиль и необычный дизайн. Низкие стаканы Amorf выполнены из прочного стекла, которое устойчиво к появлению сколов и трещин. Бокал имеет эргономичную форму, что позволяет его комфортно держать в руках даже ребенку. Допускается мойка в посудомоечной машине. Объем 340 мл, высота 86 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота86 мм
- Диаметр85 мм
- Объем0,34 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт