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Олд фэшн «Аморф», 340мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-112
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бренд Pasabahce – это большой выбор красивой универсальной посуды, которая используется в домашней и профессиональной сервировки. Серия посуды «‎Аморф»‎ – это неповторимый стиль и необычный дизайн. Низкие стаканы Amorf выполнены из прочного стекла, которое устойчиво к появлению сколов и трещин. Бокал имеет эргономичную форму, что позволяет его комфортно держать в руках даже ребенку. Допускается мойка в посудомоечной машине. Объем 340 мл, высота 86 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота86 мм
  • Диаметр85 мм
  • Объем0,34 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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