Товар в корзине. Перейти
Чашка бульонная «Пати» фарфор, белая - фото 1

Чашка бульонная «Пати» фарфор, белая

Артикул: CH-061-757
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка бульонная «Кантри Стайл» фарфор, зеленая
Фотография товара Чашка бульонная «Кантри Стайл» фарфор, зеленая от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка бульонная «Белая» Принц фарфор
Фотография товара Чашка бульонная «Белая» Принц фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина160 мм
  • Диаметр100 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Деко», сталь нержавеющая, посеребрение, 15 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от8605
900 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Деко», сталь нержавеющая, посеребрение, 15 см, металлическая

15
В наличии
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде лобстера, керамика, 210 мм, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде лобстера, керамика, 210 мм, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 9009
16 300 ₽

Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде лобстера, керамика, 210 мм, красный

6
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Кубизм 21» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Кубизм 21», произведённого компанией ChiedoCover
от1 3206
1 390 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Кубизм 21»

11
В наличии 360 шт.
Распродажа
Фотография товара Банка для подачи, круглая, с крышкой, стекло, 250 мл, 120 мм, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банка для подачи, круглая, с крышкой, стекло, 250 мл, 120 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от62013
710 ₽Оптовая цена

Банка для подачи, круглая, с крышкой, стекло, 250 мл, 120 мм, прозрачный

15
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Штутгарт», произведённого компанией ChiedoCover
от41020
510 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Штутгарт»

13
В наличии 700 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи с ручкой бук, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4603
1 490 ₽Оптовая цена

Доска для подачи с ручкой бук, светлое дерево

10
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Хани», 290мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Хани», 290мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Хани», 290мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 1428 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка напольная для ведра нержавеющая сталь, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от14 6809
15 990 ₽

Подставка напольная для ведра нержавеющая сталь, металлический

5
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Форма для запекания овальная фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Форма для запекания овальная фарфор

6
В наличии 102 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Маррон Реативо», диаметр 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 8608
2 000 ₽Оптовая цена

Тарелка «Маррон Реативо», диаметр 300мм

11
В наличии 10 шт.

Другие товары из раздела приборы столовые

Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Млечный путь», фарфор, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Млечный путь», фарфор, фиолетовая

8
В наличии 292 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Кунстверк» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Кунстверк» фарфор

12
В наличии 970 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная 470 мл, с ручками, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная 470 мл, с ручками, фарфор

14
В наличии 1000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Кунстверк» 245мл, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Кунстверк» 245мл, фарфор

8
В наличии 45 шт.
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Оптик» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 000
Оптовая цена

Чашка бульонная «Оптик» фарфор

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Монако Вайт» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Монако Вайт» фарфор

12
В наличии 115 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Пьюрити» эко-костяной фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9706
2 090 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Пьюрити» эко-костяной фарфор

5
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Чино» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0108
1 090 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Чино» фарфор

5
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Аркадия» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Аркадия» фарфор

13
В наличии 37 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Рэд Лайн» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от7002
710 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Рэд Лайн» фарфор

14
В наличии 48 шт.

Товар в корзине

Чашка бульонная «Пати» фарфор, белая
Чашка бульонная «Пати» фарфор, белая
от 940
990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Деко», сталь нержавеющая, посеребрение, 15 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от8605
900 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Деко», сталь нержавеющая, посеребрение, 15 см, металлическая

15
В наличии
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде лобстера, керамика, 210 мм, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде лобстера, керамика, 210 мм, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 9009
16 300 ₽

Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде лобстера, керамика, 210 мм, красный

6
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Кубизм 21» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Кубизм 21», произведённого компанией ChiedoCover
от1 3206
1 390 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Кубизм 21»

11
В наличии 360 шт.
Распродажа
Фотография товара Банка для подачи, круглая, с крышкой, стекло, 250 мл, 120 мм, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банка для подачи, круглая, с крышкой, стекло, 250 мл, 120 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от62013
710 ₽Оптовая цена

Банка для подачи, круглая, с крышкой, стекло, 250 мл, 120 мм, прозрачный

15
В наличии 1 шт.