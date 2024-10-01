Товар в корзине. Перейти
Хайбол «Гладкий», 280мл, стекло, прозрачный - фото 1Хайбол «Гладкий», 280мл, стекло, прозрачный - фото 2

Хайбол «Гладкий», 280мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-051
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Хайбол «Коник», 570мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Хайбол «Коник», 570мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Хайбол «Нью-Йорк», 350мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Хайбол «Нью-Йорк», 350мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Хайбол «Гладкий» полностью отражает в дизайне свое название. Высокий стакан имеет небольшой диаметр, который равен 69 мм. Его высота 141 мм, а объем 280 мл. Посуда большая и вместительная.

Стакан выполнен из высококачественного материала. Это прозрачное стекло, которое привлекательно блестит при свете. Его отличные характеристики позволяют говорить о долговечности в использовании и простоте в уходе. Производитель предусмотрел толстое дно, что нужно для медленного таяния льда. Стенки бокала немного расширяются кверху, придавая товару конусообразную форму.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота141 мм
  • Диаметр69 мм
  • Объем0,28 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подвесной светильник Weave №1, произведённого компанией ChiedoCover
62 490
Оптовая цена

Подвесной светильник Weave №1

49
Фотография товара Стул барный Алмаз фиолетовый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Алмаз фиолетовый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул барный Алмаз фиолетовый, экокожа

92
Настоящее фото товара Столешница Oxalit солино темный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Столешница Oxalit солино темный

36
Фотография товара Ковер бежевый хлопковый с кисточками BEREBER от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ковер бежевый хлопковый с кисточками BEREBER, произведённого компанией ChiedoCover
30 990
Оптовая цена

Ковер бежевый хлопковый с кисточками BEREBER

31
Фотография товара Стул пластиковый Maxi Diva, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Maxi Diva, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул пластиковый Maxi Diva, антрацит

80
Фотография товара Стол Вольтер d1000, лдсп Дуб Галифакс табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вольтер d1000, лдсп Дуб Галифакс табак, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Вольтер d1000, лдсп Дуб Галифакс табак

131

Другие товары из раздела хайболы

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Стамбул», 290мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Стамбул», 290мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от6046
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Стамбул», 290мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 5268 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Бах», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Бах», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8704
900 ₽Оптовая цена

Хайбол «Бах», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный

13
В наличии 360 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Айлэнд», 170мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Айлэнд», 170мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Хайбол «Айлэнд», 170мл, стекло, прозрачный

13
В наличии 504 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Рок Бар Лаунж», 370мл, стекло, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Рок Бар Лаунж», 370мл, стекло, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Хайбол «Рок Бар Лаунж», 370мл, стекло, зеленый

9
В наличии 120 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Чикаго», 290мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Чикаго», 290мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Хайбол «Чикаго», 290мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Блю», 280мл, стекло, сизый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Блю», 280мл, стекло, сизый, произведённого компанией ChiedoCover
от8308
900 ₽Оптовая цена

Хайбол «Блю», 280мл, стекло, сизый

7
В наличии 52 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Шоу», 368мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Шоу», 368мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от6608
710 ₽Оптовая цена

Хайбол «Шоу», 368мл, хрустальное стекло, прозрачный

11
В наличии 171 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Мурано Граффио», 460мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Мурано Граффио», 460мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Хайбол «Мурано Граффио», 460мл, стекло, прозрачный

7
В наличии
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Дракон», 360мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Дракон», 360мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9307
990 ₽Оптовая цена

Хайбол «Дракон», 360мл, стекло, прозрачный

13
В наличии 38 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Эстрелла», 360мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Эстрелла», 360мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Хайбол «Эстрелла», 360мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 120 шт.

Товар в корзине

Хайбол «Гладкий», 280мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Гладкий», 280мл, стекло, прозрачный
от 50
150 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подвесной светильник Weave №1, произведённого компанией ChiedoCover
62 490
Оптовая цена

Подвесной светильник Weave №1

49
Фотография товара Стул барный Алмаз фиолетовый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Алмаз фиолетовый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул барный Алмаз фиолетовый, экокожа

92
Настоящее фото товара Столешница Oxalit солино темный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Столешница Oxalit солино темный

36
Фотография товара Ковер бежевый хлопковый с кисточками BEREBER от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ковер бежевый хлопковый с кисточками BEREBER, произведённого компанией ChiedoCover
30 990
Оптовая цена

Ковер бежевый хлопковый с кисточками BEREBER

31