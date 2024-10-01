Характеристики товара
Описание
Хайбол «Гладкий» полностью отражает в дизайне свое название. Высокий стакан имеет небольшой диаметр, который равен 69 мм. Его высота 141 мм, а объем 280 мл. Посуда большая и вместительная.
Стакан выполнен из высококачественного материала. Это прозрачное стекло, которое привлекательно блестит при свете. Его отличные характеристики позволяют говорить о долговечности в использовании и простоте в уходе. Производитель предусмотрел толстое дно, что нужно для медленного таяния льда. Стенки бокала немного расширяются кверху, придавая товару конусообразную форму.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота141 мм
- Диаметр69 мм
- Объем0,28 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт