Товар в корзине. Перейти
Хайбол «Айконик Ви Блок», 365мл, стекло, прозрачный - фото 1

Хайбол «Айконик Ви Блок», 365мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-407
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Хайбол «Аршитект», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный
Фотография товара Хайбол «Аршитект», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Хайбол «Энджой», 445мл, стекло, синий
Фотография товара Хайбол «Энджой», 445мл, стекло, синий от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота130 мм
  • Диаметр65 мм
  • Объем0,36 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Дежавю, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дежавю, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Дежавю, серый

34
Фотография товара Стул Eames M белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames M белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Стул Eames M белый

148
Настоящее фото товара Стул Мадрид HPL, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул Мадрид HPL

47
Фотография товара Стул пластиковый Bloom, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, красный , произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул пластиковый Bloom, красный

35
Фотография товара Кресло Prudente, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Prudente, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 090
Оптовая цена

Кресло Prudente, желтый

38
Фотография товара Стул пластиковый Monna, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Monna, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул пластиковый Monna, белый

6

Другие товары из раздела хайболы

Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Касабланка», 280мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Касабланка», 280мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 7200 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Вине», 330мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Вине», 330мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Хайбол «Вине», 330мл, стекло, прозрачный

7
В наличии 600 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Джаз», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Джаз», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Хайбол «Джаз», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный

15
В наличии
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Оксфорд», 395мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Оксфорд», 395мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Хайбол «Оксфорд», 395мл, стекло, прозрачный

5
В наличии
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Сальто», 500мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Сальто», 500мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от35015
410 ₽Оптовая цена

Хайбол «Сальто», 500мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 240 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Плэже», 480мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Плэже», 480мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Хайбол «Плэже», 480мл, стекло, прозрачный

11
В наличии
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Хани», 410мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Хани», 410мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от6805
710 ₽Оптовая цена

Хайбол «Хани», 410мл, стекло, прозрачный

10
В наличии 792 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Диамант», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Диамант», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8407
900 ₽Оптовая цена

Хайбол «Диамант», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный

12
В наличии 192 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Кахико Зомби», 400мл, стекло, прозрачный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Кахико Зомби», 400мл, стекло, прозрачный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от79012
890 ₽Оптовая цена

Хайбол «Кахико Зомби», 400мл, стекло, прозрачный, синий

10
В наличии
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Камберленд» стакан, 390мл, прозрачный, хрустальное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Камберленд» стакан, 390мл, прозрачный, хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1407
2 290 ₽Оптовая цена

Хайбол «Камберленд» стакан, 390мл, прозрачный, хрустальное стекло

11
В наличии 98 шт.

Товар в корзине

Хайбол «Айконик Ви Блок», 365мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Айконик Ви Блок», 365мл, стекло, прозрачный
от 190
290 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Дежавю, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дежавю, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Дежавю, серый

34
Фотография товара Стул Eames M белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames M белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Стул Eames M белый

148
Настоящее фото товара Стул Мадрид HPL, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул Мадрид HPL

47
Фотография товара Стул пластиковый Bloom, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, красный , произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул пластиковый Bloom, красный

35