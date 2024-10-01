Хайбол «Линеа умана», 500мл, хрустальное стекло, прозрачный
Стакан «Линеа умана», 430мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Конвеншн», 370мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Конвеншн», 225мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Кватро», 300мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Кватро», 250мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Луна», 255мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Луна», 395мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Клаб», 420мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Клаб», 280мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Лонгшамп», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Лонгшамп», 280мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Интуишн колорс», 330мл, хрустальное стекло, розовый
Хайбол «Интуишн колорс», 330мл, хрустальное стекло, зеленый
Хайбол «Сальто», 500мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Сальто», 350мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Миксолоджи», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Миксолоджи», 480мл, прозрачный, хрустальное стекло
Хайбол «Айлэнд», 160мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Айлэнд», 310мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Сильвана», 190мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Сильвана», 370мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Акватик», 220мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Акватик», 270мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Лексингтон», 205мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Лексингтон», 266мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Кракле», 450мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Кракле», 325мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Шетлэнд», 420мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Шетлэнд», 220мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Хани», 280мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Хани», 410мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Коник», 570мл, прозрачный, стекло
Хайбол «Коник», 570мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Белфеста (Пьюр)», 245мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Белфеста (Пьюр)», 540мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Белфеста (Пьюр)», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Биг топ», 300мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Биг топ», 430мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Стеллар», 250мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Стеллар», 300мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Бах», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Бах», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Камберленд», 390мл, прозрачный, хрустальное стекло
Хайбол «Камберленд», 390мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Эклипс», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Эклипс», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Айлэнд», 170мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Айлэнд», 360мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Кошем», 260мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Кошем», 397мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Абсолюти», 370мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Абсолюти», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Кортина», 210мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Кортина», 305мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Пиза», 320мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Пиза», 360мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Хиcар», 220мл, стекло, прозрачный