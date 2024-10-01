Товар в корзине. Перейти
Хайбол, 330мл, хрусталь, прозрачный - фото 1Хайбол, 330мл, хрусталь, прозрачный - фото 2

Хайбол, 330мл, хрусталь, прозрачный

Артикул: CH-065-588
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Хайбол «Соланж», 250мл, стекло, красный
Фотография товара Хайбол «Соланж», 250мл, стекло, красный от компании ChiedoCover.
Следующий Хайбол, 330мл, прозрачный, хрусталь
Фотография товара Хайбол, 330мл, прозрачный, хрусталь от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр70 мм
  • Объем0,33 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Люстра Beatrix 10, произведённого компанией ChiedoCover
от48 190
Оптовая цена

Люстра Beatrix 10

41
Настоящее фото товара Подвесной светильник Empress №2, произведённого компанией ChiedoCover
43 990
Оптовая цена

Подвесной светильник Empress №2

33
Фотография товара Диван прямой Nixon, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Nixon, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от87 900
Оптовая цена

Диван прямой Nixon, бежевый

86
Фотография товара Стул Praga, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Praga, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул Praga, темно-серый

71
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2721-CL Odisey LED 168W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2721-CL Odisey LED 168W, произведённого компанией ChiedoCover
от18 49016
21 990 ₽Оптовая цена

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2721-CL Odisey LED 168W

38
Фотография товара Диван Кланг, велюр изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кланг, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Диван Кланг, велюр изумрудный

8

Другие товары из раздела хайболы

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Таймлесс», 295мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Таймлесс», 295мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Хайбол «Таймлесс», 295мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 4128 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Сордженте», 460мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Сордженте», 460мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5002
510 ₽Оптовая цена

Хайбол «Сордженте», 460мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 348 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол, 300мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽

Хайбол, 300мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 300 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Сенса», 500мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Сенса», 500мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8308
900 ₽Оптовая цена

Хайбол «Сенса», 500мл, хрустальное стекло, прозрачный

15
В наличии 378 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Мираж», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Мираж», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Хайбол «Мираж», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный

6
В наличии 96 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол, 300мл, стекло, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол, 300мл, стекло, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽

Хайбол, 300мл, стекло, фиолетовый

8
В наличии 792 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Кракле», 450мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Кракле», 450мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от55010
610 ₽Оптовая цена

Хайбол «Кракле», 450мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 360 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол, 400мл, поликарбонат, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол, 400мл, поликарбонат, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Хайбол, 400мл, поликарбонат, прозрачный

7
В наличии 224 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Рома 1960», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Рома 1960», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от71013
810 ₽Оптовая цена

Хайбол «Рома 1960», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный

8
В наличии 96 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Черриблосом», 360мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Черриблосом», 360мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9307
990 ₽Оптовая цена

Хайбол «Черриблосом», 360мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 29 шт.

Товар в корзине

Хайбол, 330мл, хрусталь, прозрачный
Хайбол, 330мл, хрусталь, прозрачный
от 840
900 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Люстра Beatrix 10, произведённого компанией ChiedoCover
от48 190
Оптовая цена

Люстра Beatrix 10

41
Настоящее фото товара Подвесной светильник Empress №2, произведённого компанией ChiedoCover
43 990
Оптовая цена

Подвесной светильник Empress №2

33
Фотография товара Диван прямой Nixon, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Nixon, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от87 900
Оптовая цена

Диван прямой Nixon, бежевый

86
Фотография товара Стул Praga, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Praga, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул Praga, темно-серый

71
В наличии 1 шт.