Характеристики товара
Описание
Хайбол «Коник» конусообразной формы – это простой, но эффектный по стилю стакан. Его особенность в форме, так как плавное расширение вверх делает посуду нестандартной. Стеклянный бокал прозрачный, имеет легкое матовое напыление. Дно плотное – это стандартные характеристики хайболов.
Товар выполнен из качественного стекла. Высота его стенок равна 15 см, а диаметр по верхнему краю 90 мм. Качество материалов обеспечивает простой уход за посудой и гарантирует длительное использование серии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота150 мм
- Диаметр90 мм
- Объем0,57 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт