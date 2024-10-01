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Хайбол «Коник», 570мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-047
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол «Коник» конусообразной формы – это простой, но эффектный по стилю стакан. Его особенность в форме, так как плавное расширение вверх делает посуду нестандартной. Стеклянный бокал прозрачный, имеет легкое матовое напыление. Дно плотное – это стандартные характеристики хайболов.

Товар выполнен из качественного стекла. Высота его стенок равна 15 см, а диаметр по верхнему краю 90 мм. Качество материалов обеспечивает простой уход за посудой и гарантирует длительное использование серии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Диаметр90 мм
  • Объем0,57 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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