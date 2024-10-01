Характеристики товара
Описание
Хайбол «Аллегра» в современном стиле станет превосходным дополнением к вашему столу. Изготовленный из высококачественного стекла, этот бокал полностью прозрачен и легок в уходе, обеспечивая долговечное использование.
Хайболы из серии "Аллегра" имеют элегантную форму, слегка зауженную к верху, что добавляет им очарования. Объем бокала составляет 470 мл, что делает его идеальным для сервировки самых разнообразных напитков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота148 мм
- Диаметр63 мм
- Объем0,47 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт