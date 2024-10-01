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Хайбол «Аллегра», 470мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-946
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол «Аллегра» в современном стиле станет превосходным дополнением к вашему столу. Изготовленный из высококачественного стекла, этот бокал полностью прозрачен и легок в уходе, обеспечивая долговечное использование.

Хайболы из серии "Аллегра" имеют элегантную форму, слегка зауженную к верху, что добавляет им очарования. Объем бокала составляет 470 мл, что делает его идеальным для сервировки самых разнообразных напитков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота148 мм
  • Диаметр63 мм
  • Объем0,47 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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