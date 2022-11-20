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Кресло компьютерное Флекс велюр велютто серый

Артикул: CH-052-611
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мягкое офисное кресло в обивке из велюра. Благодаря механизму регулировки высоты можно выбрать удобное положение. Благодаря отсутствию подлокотников кресло можно полностью задвинуть под стол.
Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Каркас изготовлен из прочного пластика в черном цвете и позволяет выдержать нагрузку до 120 кг.


1 коробка / 1 шт.
Габариты: 65*56*48
Вес брутто : 7,53
Объем: 0,17

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Основные характеристики

  • Ширина545 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота895 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья410/510 мм
  • Вес6,85 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкаткань, велюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

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