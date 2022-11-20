Характеристики товара
Описание
Мягкое офисное кресло в обивке из велюра. Благодаря механизму регулировки высоты можно выбрать удобное положение. Благодаря отсутствию подлокотников кресло можно полностью задвинуть под стол.
Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Каркас изготовлен из прочного пластика в черном цвете и позволяет выдержать нагрузку до 120 кг.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 65*56*48
Вес брутто : 7,53
Объем: 0,17
Основные характеристики
- Ширина545 мм
- Глубина575 мм
- Высота895 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья410/510 мм
- Вес6,85 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Обивкаткань, велюр
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия