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Настоящее фото товара Кресло EP-708 TM, сетка черная, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло EP-708 TM, сетка черная
46 оценок
10 400
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Кресло EP-708 TM, сетка черная - фото 1Кресло EP-708 TM, сетка черная - фото 2

Кресло EP-708 TM, сетка черная

Артикул: CH-020-885
46 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1210/1240 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Черная сетка и ткань: Стильная обивка, обеспечивающая максимальную воздухопроницаемость и уют в течение всего рабочего дня.
Поддержка поясницы: Оптимизированная поддержка спины для длительного комфорта и здоровья.
Механизм качания «ТопГан Мульти»: С возможностью фиксации кресла в любом желаемом положении.
Монолитная конструкция: Стабильность и уверенность при любом движении.
Хромированная стальная крестовина: Обеспечивает высокую устойчивость и долговечность.
Газ патрон: Возможность быстрой регулировки высоты для удобства пользователя.
Подлокотники из экокожи: Мягкие накладки для дополнительного комфорта во время длительной работы.
Ролики: С диаметром штока 11 мм идеально подходят для паркета, обеспечивая плавное и тихое движение.
Разнообразие ростовых параметров: Подходит для роста от 170 до 200 см и выдерживает нагрузку до 120 кг.

2 шт / 1 кор
Вес: 30кг
Объем: 0,3м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1210/1240 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес27 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки980 мм
  • Вес упаковки30 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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