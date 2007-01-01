Характеристики товара
Описание
Черная сетка и ткань: Стильная обивка, обеспечивающая максимальную воздухопроницаемость и уют в течение всего рабочего дня.
Поддержка поясницы: Оптимизированная поддержка спины для длительного комфорта и здоровья.
Механизм качания «ТопГан Мульти»: С возможностью фиксации кресла в любом желаемом положении.
Монолитная конструкция: Стабильность и уверенность при любом движении.
Хромированная стальная крестовина: Обеспечивает высокую устойчивость и долговечность.
Газ патрон: Возможность быстрой регулировки высоты для удобства пользователя.
Подлокотники из экокожи: Мягкие накладки для дополнительного комфорта во время длительной работы.
Ролики: С диаметром штока 11 мм идеально подходят для паркета, обеспечивая плавное и тихое движение.
Разнообразие ростовых параметров: Подходит для роста от 170 до 200 см и выдерживает нагрузку до 120 кг.
2 шт / 1 кор
Вес: 30кг
Объем: 0,3м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина600 мм
- Высота1210/1240 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес27 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки980 мм
- Вес упаковки30 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Изделия стопируютсяНет