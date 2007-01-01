Компьютерные кресла

Сначала популярные
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
11 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC
Настоящее фото товара Кресло игровое CH-778N, произведённого компанией ChiedoCover
17 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло игровое CH-778N
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
17 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
13 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Forsage TM, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло компьютерное Forsage TM
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
18 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
8 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
14 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
18 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 3 AERO RED, произведённого компанией ChiedoCover
9 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло игровое VIKING 3 AERO RED
Настоящее фото товара Кресло Регал, произведённого компанией ChiedoCover
2 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Регал
Настоящее фото товара Кресло Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Престиж
Настоящее фото товара Кресло Изо G, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Изо G
Настоящее фото товара Кресло Юпитер, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Юпитер
Настоящее фото товара Кресло Изо GTS, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Изо GTS
Настоящее фото товара Кресло Степ, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Степ
Настоящее фото товара Кресло Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Комфорт
Настоящее фото товара Кресло Бюджет, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Бюджет
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Настоящее фото товара Кресло Томас, произведённого компанией ChiedoCover
3 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Томас
Настоящее фото товара Кресло Эмир, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Эмир
Настоящее фото товара Кресло Биг, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Биг
Настоящее фото товара Кресло Рой, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Рой
Настоящее фото товара Кресло Чарли, произведённого компанией ChiedoCover
3 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Чарли
Настоящее фото товара Кресло Биг+, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Биг+
Настоящее фото товара Кресло Спред, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4
Кресло Спред
Настоящее фото товара Кресло Джем, произведённого компанией ChiedoCover
5 690 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Джем
Настоящее фото товара Кресло Джой, произведённого компанией ChiedoCover
5 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Джой
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Кресло Стаффорд, произведённого компанией ChiedoCover
5 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Стаффорд
Настоящее фото товара Кресло Атлант, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Атлант
Настоящее фото товара Кресло Форс, произведённого компанией ChiedoCover
7 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Форс
Настоящее фото товара Кресло Комфи, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Комфи
Настоящее фото товара Кресло Менеджер, произведённого компанией ChiedoCover
8 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Менеджер
Настоящее фото товара Кресло Орион, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Орион
Настоящее фото товара Кресло Марго, произведённого компанией ChiedoCover
9 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Марго
Настоящее фото товара Кресло Тренд G, произведённого компанией ChiedoCover
9 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Тренд G
Настоящее фото товара Кресло Кольт, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Кольт
Настоящее фото товара Кресло Ева HR, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Ева HR
Настоящее фото товара Кресло Черри, произведённого компанией ChiedoCover
3 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Черри
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
18 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 2 AERO искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
9 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло игровое VIKING 2 AERO искусственная кожа
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S4 ткань, произведённого компанией ChiedoCover
18 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло компьютерное Lotus S4 ткань
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-9/BLACK искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло игровое VIKING-9/BLACK искусственная кожа
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S1 экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
22 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло компьютерное Lotus S1 экокожа белый
Настоящее фото товара Кресло игровое 771N/GREY-BL две подушки, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
16 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло игровое 771N/GREY-BL две подушки, экокожа

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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