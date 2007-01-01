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Компьютерные кресла ChiedoCover от производителя — любые размеры, материалы и цвета. Оптом и в розницу, доставка по России
Работаем с любыми запросами:
Выбирайте любые обивки и цвета - делаем кресла под ключ.
Цены напрямую от производителя, гарантия на каждое кресло, доставка по всей России, быстрые сроки изготовления и индивидуальный подход к каждому заказу.
Компьютерные кресла ChiedoCover — это идеальное сочетание комфорта, эргономики и современных технологий.
Ассортимент компьютерных кресел
● Кресла для работы, учёбы, геймерские, эргономичные, классические и современные; ● Модели с регулировкой сиденья и спинки, поясничной поддержкой, подголовником, подлокотниками, качающимся механизмом; ● На колёсиках или стационарном основании, компактные и объемные варианты; ● Обивки: износостойкий текстиль, экокожа, сетка, прочная натуральная кожа; ● Большая палитра цветов — от строгих черных до ярких индивидуальных оттенков под заказ.
Преимущества ChiedoCover
● Собственное производство — контроль на каждом этапе, гарантия, сертификаты и цены производителя без переплат; ● Любые варианты по цвету и материалу— индивидуально под ваши задачи; ● Материалы устойчивы к влажности, легко чистятся и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию; ● Доставка по всей России, возможен самовывоз со склада, быстрая отгрузка стандартных позиций, короткие сроки на заказные модели. ● Проверенные механизмы, усиленные каркасы; ● Индивидуальный менеджер и персонализированный подбор решения; ● Регулярные скидки и акции — цены выгоднее, чем у посредников; ● Обширное портфолио проектов — cмотреть примеры;