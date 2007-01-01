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Компьютерные кресла

Игровые
Игровые195 товаров
Фотография товара Кресло компьютерное Forsage TM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Forsage TM, произведённого компанией ChiedoCover
14 720

Кресло компьютерное Forsage TM

30
Фотография товара Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
14 850

Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый

43
Фотография товара Кресло Фрейм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Фрейм, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Кресло Фрейм

39
Фотография товара Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
14 850

Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа

31
В наличии 18 шт.
Фотография товара Кресло компьютерное Lotus S4 ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S4 ткань, произведённого компанией ChiedoCover
14 850

Кресло компьютерное Lotus S4 ткань

37
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Тибо изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тибо изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
13 390

Стул Тибо изумрудный

32
В наличии 29 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Simple New черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple New черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 29033
7 890 ₽

Кресло офисное TopChairs Simple New черный

26
  • серый
  • черный
В наличии 417 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Simple New серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple New серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 29026
7 090 ₽

Кресло офисное TopChairs Simple New серый

26
  • серый
  • черный
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Techno черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Techno черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 39032
20 990 ₽

Кресло офисное TopChairs Techno черный

26
  • серый
  • черный
В наличии 1 шт.В пути 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Techno серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Techno серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 39032
20 990 ₽

Кресло офисное TopChairs Techno серый

26
  • серый
  • черный
В наличии 159 шт.В пути 60 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное Torus серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Torus серый, произведённого компанией ChiedoCover
18 19028
24 990 ₽

Кресло офисное Torus серый

26
В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Рэтчэт желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Рэтчэт желтый, произведённого компанией ChiedoCover
12 99042
22 290 ₽

Кресло спортивное TopChairs Рэтчэт желтый

26
В наличии 32 шт.
Фотография товара Кресло Wing TM Экокожа Синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Wing TM Экокожа Синий, произведённого компанией ChiedoCover
14 850

Кресло Wing TM Экокожа Синий

8
  • белый, серый
  • красный, черный
  • оранжевый, черный
  • синий, черный
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Фотография товара Кресло Wing TM Экокожа Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Wing TM Экокожа Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
14 850

Кресло Wing TM Экокожа Оранжевый

10
  • белый, серый
  • красный, черный
  • оранжевый, черный
  • синий, черный
Фотография товара Кресло Wing TM Экокожа Красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Wing TM Экокожа Красный, произведённого компанией ChiedoCover
14 850

Кресло Wing TM Экокожа Красный

12
  • белый, серый
  • красный, черный
  • оранжевый, черный
  • синий, черный
Фотография товара Кресло Wing TM Экокожа Белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Wing TM Экокожа Белый, произведённого компанией ChiedoCover
14 850

Кресло Wing TM Экокожа Белый

9
  • белый, серый
  • красный, черный
  • оранжевый, черный
  • синий, черный
Фотография товара Кресло Jaguar Экокожа Оранжевый/Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Jaguar Экокожа Оранжевый/Черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 280

Кресло Jaguar Экокожа Оранжевый/Черный

5
  • белый, черный
  • красный, черный
  • оранжевый, черный
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 280

Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный

7
  • белый, черный
  • красный, черный
  • оранжевый, черный
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Jaguar Экокожа Белый/Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Jaguar Экокожа Белый/Черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 280

Кресло Jaguar Экокожа Белый/Черный

10
  • белый, черный
  • красный, черный
  • оранжевый, черный
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло офисное EP-530 Grey Сетка Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное EP-530 Grey Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Кресло офисное EP-530 Grey Сетка Серый

15
  • черный
  • серый
В наличии 64 шт.
Фотография товара Кресло офисное EP-530 Black Сетка Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное EP-530 Black Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 180

Кресло офисное EP-530 Black Сетка Черный

10
  • черный
  • серый
В наличии 39 шт.
Фотография товара Кресло офисное EP-520 Grey Сетка Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное EP-520 Grey Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 910

Кресло офисное EP-520 Grey Сетка Серый

10
  • черный
  • серый
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло офисное EP-520 Black Сетка Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное EP-520 Black Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 370

Кресло офисное EP-520 Black Сетка Черный

11
  • черный
  • серый
В наличии 141 шт.
Фотография товара Кресло руководителя Эрит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Эрит, произведённого компанией ChiedoCover
63 290

Кресло руководителя Эрит

9
Фотография товара Кресло Pride HD-100, натуральная кожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Pride HD-100, натуральная кожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
52 890

Кресло Pride HD-100, натуральная кожа, черный

5
Фотография товара Кресло офисное Genesis EX-517, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Genesis EX-517, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Кресло офисное Genesis EX-517, черный

10
  • белый, черный
  • черный
Распродажа склада в МСК
Фотография товара Кресло офисное Genesis EX-517, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Genesis EX-517, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Кресло офисное Genesis EX-517, белый, черный

12
  • белый, черный
  • черный
Фотография товара Кресло офисное Solid HD-005, ткань, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Solid HD-005, ткань, черный, произведённого компанией ChiedoCover
29 790

Кресло офисное Solid HD-005, ткань, черный

10
В наличии 155 шт.
Фотография товара Кресло офисное Advance EX-575, экокожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Advance EX-575, экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
25 790

Кресло офисное Advance EX-575, экокожа, черный

15
В наличии 87 шт.
Фотография товара Кресло офисное Enter EX-511, экокожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Enter EX-511, экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Кресло офисное Enter EX-511, экокожа, черный

9
  • коричневый, черный
  • черный
Фотография товара Кресло офисное Enter EX-511, экокожа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Enter EX-511, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Кресло офисное Enter EX-511, экокожа, коричневый

5
  • коричневый, черный
  • черный
Фотография товара Кресло офисное Direct EX-580, рециклированная кожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Direct EX-580, рециклированная кожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
31 590

Кресло офисное Direct EX-580, рециклированная кожа, черный

13
Фотография товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, коричневый

14
  • зеленый, белый
  • оранжевый, черный
  • коричневый, белый
Фотография товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, оранжевый/черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, оранжевый/черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, оранжевый/черный

13
  • зеленый, белый
  • оранжевый, черный
  • коричневый, белый
В наличии 17 шт.
Фотография товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, салатовый

5
  • зеленый, белый
  • оранжевый, черный
  • коричневый, белый
Фотография товара Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный

14
  • оранжевый, черный
  • черный
Фотография товара Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый

13
  • оранжевый, черный
  • черный
В наличии 51 шт.
Фотография товара Кресло Victory MG-016, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Victory MG-016, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 090

Кресло Victory MG-016, черный

7
В наличии 6 шт.
Элегантные диваны. Российского производства
Фотография товара Кресло компактное Smart MG-313, без подлокотников, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компактное Smart MG-313, без подлокотников, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Кресло компактное Smart MG-313, без подлокотников, черный

14
Распродажа
Фотография товара Кресло компактное Flip MG-305, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компактное Flip MG-305, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 09013
6 990 ₽

Кресло компактное Flip MG-305, черный

11
Фотография товара Кресло подростковое Jet MG-315, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло подростковое Jet MG-315, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Кресло подростковое Jet MG-315, черный

7
Фотография товара Кресло Optima MG-370, с подлокотниками, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Optima MG-370, с подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Кресло Optima MG-370, с подлокотниками, черный

5
Распродажа
Фотография товара Кресло MG-318, с подлокотниками, хром, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло MG-318, с подлокотниками, хром, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 7905
8 190 ₽

Кресло MG-318, с подлокотниками, хром, черный

13
Фотография товара Кресло MG-330, с подлокотниками, хром, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло MG-330, с подлокотниками, хром, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Кресло MG-330, с подлокотниками, хром, черный

13
В наличии 221 шт.
Фотография товара Кресло MG-311, регулируемая эргономичная спинка, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло MG-311, регулируемая эргономичная спинка, черное, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Кресло MG-311, регулируемая эргономичная спинка, черное

10
В наличии 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное Regenta бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Regenta бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
40 9903
41 990 ₽

Кресло офисное Regenta бежевый

26
В наличии 19 шт.В пути 60 шт.
Фотография товара Кресло офисное Bow серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Bow серый, произведённого компанией ChiedoCover
45 290

Кресло офисное Bow серый

26
В наличии 42 шт.В пути 70 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя Боув серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Боув серый, произведённого компанией ChiedoCover
55 2903
56 690 ₽

Кресло руководителя Боув серый

26
  • серый
  • коричневый
В наличии 33 шт.В пути 60 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное Arrow светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Arrow светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
47 3903
48 690 ₽

Кресло офисное Arrow светло-серый

26
  • черный
  • белый, серый
В наличии 7 шт.В пути 60 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное Arrow черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Arrow черный, произведённого компанией ChiedoCover
47 3906
49 890 ₽

Кресло офисное Arrow черный

26
  • черный
  • белый, серый
В наличии 26 шт.В пути 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя Arrow светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Arrow светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
49 9909
54 590 ₽

Кресло руководителя Arrow светло-серый

26
  • черный
  • белый, серый
В наличии 35 шт.В пути 25 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя Arrow черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Arrow черный, произведённого компанией ChiedoCover
49 9909
54 590 ₽

Кресло руководителя Arrow черный

26
  • черный
  • белый, серый
В наличии 9 шт.В пути 40 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Кресло Самба офисное, экокожа Спейс Когнак, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Самба офисное, экокожа Спейс Когнак, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 89034
10 290 ₽

Кресло Самба офисное, экокожа Спейс Когнак, каркас черный

14
  • бежевый
  • черный
  • коричневый
Фотография товара Кресло College CLG-616 LXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-616 LXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
16 190

Кресло College CLG-616 LXH Black

13
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
Фотография товара Кресло College CLG-615 LXH Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-615 LXH Beige, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Кресло College CLG-615 LXH Beige

13
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-615 LXH Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-615 LXH Brown, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Кресло College CLG-615 LXH Brown

5
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 24 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-615 LXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-615 LXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Кресло College CLG-615 LXH Black

12
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло College H-8766L-1/Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8766L-1/Brown, произведённого компанией ChiedoCover
18 590

Кресло College H-8766L-1/Brown

8
В наличии 20 шт.

Компьютерные кресла ChiedoCover от производителя — любые размеры, материалы и цвета. Оптом и в розницу, доставка по России

Работаем с любыми запросами:

Выбирайте любые обивки и цвета - делаем кресла под ключ.

Цены напрямую от производителя, гарантия на каждое кресло, доставка по всей России, быстрые сроки изготовления и индивидуальный подход к каждому заказу.

Компьютерные кресла ChiedoCover — это идеальное сочетание комфорта, эргономики и современных технологий.

Ассортимент компьютерных кресел

● Кресла для работы, учёбы, геймерские, эргономичные, классические и современные;
● Модели с регулировкой сиденья и спинки, поясничной поддержкой, подголовником, подлокотниками, качающимся механизмом;
● На колёсиках или стационарном основании, компактные и объемные варианты;
● Обивки: износостойкий текстиль, экокожа, сетка, прочная натуральная кожа;
● Большая палитра цветов — от строгих черных до ярких индивидуальных оттенков под заказ.

Преимущества ChiedoCover

Собственное производство — контроль на каждом этапе, гарантия, сертификаты и цены производителя без переплат;
Любые варианты по цвету и материалу— индивидуально под ваши задачи;
Материалы устойчивы к влажности, легко чистятся и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию;
Доставка по всей России, возможен самовывоз со склада, быстрая отгрузка стандартных позиций, короткие сроки на заказные модели.
Проверенные механизмы, усиленные каркасы;
Индивидуальный менеджер и персонализированный подбор решения;
Регулярные скидки и акции — цены выгоднее, чем у посредников;
Обширное портфолио проектовcмотреть примеры;

Применение и комплексные решения

Комплектуйте рабочие места — к креслам подберите рабочие столы, офисные кресла, стулья и текстиль.

Выберите компьютерное кресло ChiedoCover — получите индивидуальный комфорт, долговечность, гарантию и удобную доставку по России!

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