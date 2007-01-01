Характеристики товара
Описание
Кресло компьютерное офисное Престиж черное обивка ткань крестовина пластик
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина620 мм
- Высота1010 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья490/620 мм
- Вес9.5 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки574 мм
- Высота упаковки252 мм
- Глубина упаковки574 мм
- Вес упаковки11.5 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Габариты упаковки для логистики570
- Изделия стопируютсяНет