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Настоящее фото товара Кресло компьютерное Престиж черное, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Престиж черное
26 оценок
4 390
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Кресло компьютерное Престиж черное

Артикул: CH-031-850
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота1010 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло компьютерное офисное Престиж черное обивка ткань крестовина пластик

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота1010 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья490/620 мм
  • Вес9.5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки574 мм
  • Высота упаковки252 мм
  • Глубина упаковки574 мм
  • Вес упаковки11.5 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Габариты упаковки для логистики570
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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