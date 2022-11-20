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Кресло компьютерное Престиж черное

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло Престиж является очень популярным среди компьютерных и рабочих кресел на протяжении многих лет. Это кресло соединяет в себе такие черты как надежность и простота в сочетании с очень доступной ценой. Практичное и удобное, оно найдет применение в самых разных офисных помещениях и дома.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 57,4*25,2*57,4
Вес брутто: 12
Объем: 0,09

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Основные характеристики

  • Высота1010 мм
  • Высота до сиденья490/620 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина590 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки574 мм
  • Высота упаковки252 мм
  • Глубина упаковки574 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки12 кг

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