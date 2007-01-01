Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло TopChairs Simple New офисное серое в обивке из текстиля с сеткой, механизм качания Top Gun
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина560 мм
- Высота1020 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья440/520 мм
- Вес9 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалметалл, пластик, сетка
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Вес упаковки9.5 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Габариты упаковки для логистики570
- Изделия стопируютсяНет