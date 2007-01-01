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Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple New серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs Simple New серый
26 оценок
5 29026
7 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное TopChairs Simple New серый - фото 1Кресло офисное TopChairs Simple New серый - фото 2Кресло офисное TopChairs Simple New серый - фото 3
Распродажа

Кресло офисное TopChairs Simple New серый

Артикул: CH-052-607
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло TopChairs Simple New офисное серое в обивке из текстиля с сеткой, механизм качания Top Gun

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья440/520 мм
  • Вес9 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалметалл, пластик, сетка
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.5 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Габариты упаковки для логистики570
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Отзывы

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